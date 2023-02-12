رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يبحث خطة عمل اتحاد الطلاب للفصل الدراسي الثاني

التقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأحد، مجلس اتحاد طلاب الجامعة، لبحث خطة عمل الاتحاد للفصل الدراسي الثاني 2022-2023، وآليات تنفيذها، بحضور الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وإيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب المركزية.

عدم رصد أي حلات غش

في البداية، أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته الكبيرة بنجاح سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، دون رصد أي حالة غش، مشيدا بما حققه طلاب الجامعة من مراكز متقدمة في المسابقات القمية التي جرت في الفصل الدراسي الأول، والتمثيل المشرف الذي أظهره الطلاب، مؤكدا أن تلك المشاركات تعزز من ثقة الطلاب في أنفسهم وتكسبهم خبرات وتجارب وعلاقات من طلاب الجامعات الأخرى، تساعدهم في الفعاليات التي تنظمها الجامعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور عادل زين الدين، إلى أن أمام هذا الاتحاد مهمة ثقيلة؛ إذ أن الجامعة مقبلة على عقد عدد من الفعاليات المهمة، التي يأتي أبرزها تنظيم مؤتمر شباب التكنولوجيين الأول مارس المقبل، والتي ستكون مهمة تنظيمة تحت إشراف اتحاد الطلاب، مطالبا الاتحاد بتوصيل كل ما يدور في الاجتماع إلى باقي الطلاب، وضرورة التعاون فيما بينهم وتنحية الخلافات الشخصية بما يخدم مصلحة الطلاب.

خطة الفصل الدراسي الثاني

واستعرض مجلس الاتحاد خطة الفصل الدراسي الثاني، وتفاصيل وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وآليات التواصل مع الطلاب، وأكد أنه سيجرى عقد اجتماعات تنسيقية لوضع الخطة الكاملة، وفي مقدمتها العمل على حل مشكلات الطلاب، بالإضافة إلى توسيع دائرة الطلاب في المسابقات الفنية والندوات التوعوية على مستوى الجامعة والأنشطة الطلابية بشكل عام.