إصابة 3 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع 3 حوادث طرق متفرقة بمحافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، شملت انقلاب دراجة نارية، واصطدام ميكروباص وتاكسي، وغيرها.

تصادم ميكروباص وتاكسي

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «5394 ن س ا»، ميكروباص، بالسيارة رقم 6249 ن ر ا، تاكسي، بميدان كوبري النيل أمام معهد الأورام في مدينة المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة محمد أحمد، 27 عاما، سائق، مقيم بحي أبو هلال، بسحجات وكدمات، وجرى نقله إلى المستشفى.

كما تلقي مأمور مركز ملوي بلاغا باصطدام السيارة رقم «3618 ن س ج»، ميكروباص، وأخرى رقم «9872 ن ص ر»، ملاكي، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية المحرص.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة سالم عزت، 24 عاما، مقيم بقرية منسافيس في مركز أبوقرقاص باشتباه كسر، وجرى نقله إلى المستشفى.

انقلاب دراجة نارية

وتلقى مأمور مركز شرطة المنيا الجديدة، بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة موسى محمود، 52 عاما، مدرس، مقيم بقرية بني عبيد في مركز أبوقرقاص باشتباه ارتجاج، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.