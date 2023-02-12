«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار امتداد المنخفض الجوي البارد القادم في طبقات الجو العليا، يصاحبه كتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط، ما يعمل على انخفاض درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ الأجواء الباردة مستمرة، فضلا عن انخفاض درجات الحرارة اليوم على معظم مدن ومحافظات الجمهورية خاصة الصغرى، حيث يسود طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، واستمرار السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشرقية للبلاد وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات، جاءت كما يلي.

- القاهرة 17 - 10

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 17 - 10

- المنصورة 16 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 16 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 08

- رأس سدر 17 - 09

- نخل 15 - 02

- كاترين 11 - _1

- الطور 19 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 21 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 12

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 21 - 14

- شلاتين 20 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 17 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 22 - 09

- أسوان 22 - 09

- الوادي الجديد 22 - 10