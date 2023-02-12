رائد اتحاد طلاب مدارس الجمهورية: هدفنا الدعوة للمحبة والتسامح ونبذ العنف

استقبل الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بمدرسة طه حسين الثانوية بنات في إدارة شرق، وذلك بحضور محمد السُّني، رئيس مجلس الأمناء في الإسكندرية وهمت أبو كيلة، مدير عام إدارة شرق، وجلال عيد، وكيل الإدارة، ورضا متولي، رئيس مجلس أمناء شرق، وإبراهيم عبد الله، رئيس مجلس أمناء وسط، وعبد الباقي محمد ومحسن جورج من مجلس أمناء المديرية، ولفيف من القيادات التربوية.

وقال مدير المديرية إنَّ اللقاء لتنفيذ اللقاء المهني الذي يستهدف مسئولي وموجهي الاتحادات الطلابية في الإدارات التعليمية الـ9 والأخصائيين الاجتماعيين مسئولي الاتحادات بالمدارس ورواد الفصول وبعض مديري المدارس للمراحل الثلاث، وذلك في إطار تنفيذ خطة الاتحادات الطلابية، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع «أبوزيد» و«موسى» لجان التصفية القمية لتقييم مسابقة دوري المكاتب التنفيذية بمشاركة خمس محافظات «الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية».

«موسى»: بناء الإنسان من أصعب العمليات التربوية

وقال الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية إنه في ضوء اهتمام الدولة وتوجهها العام نحو بناء الشخصية المصرية المتكاملة وإيمانًا بأن بناء الإنسان من أصعب وأشق العمليات التربوية فلا يمكن تخيل التقدم إن لم يكن الإنسان نفسه متقدمًا، ولا يمكن تخيل التطور إن لم يكن الإنسان متطورا وقابلا لتطوير قدراته وتنميتها ولا يمكن تخيل أي تغيُّر فى المجتمع بكامله إن لم يقابله تغيُّر فى فكر وعقل من يراد منه إحداث التغيير فى المجتمع لذا كان لزامًا على الإنسان أن يحرص على بناء نفسه وتطويرها وتهذيبها فى مختلف الجوانب، ومن ثَمَّ العمل على ترويض النفس والتبصر، وتعلم الإرادة وقبول التحدي ومواجهة الصعاب والصعود إلى القمة الذي يتطلب تجاوز العقبات والمزالق وتبوء المكانة العالية لا يأتي فى يوم وليلة، وإنما بعد جهد وفير.

«موسى»: الاتحادات الطلابية مدرسة لممارسة الديمقراطية

ووفق بيان مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أوضح «موسى» أنَّ الاتحادات الطلابية مدرسة تربوية عريقة يتدرب فيها الطلاب على ممارسة الديمقراطية، وتدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ العنف وتنمية شخصية الطالب وتربيته على الاستقلال فى التفكير والولاء للمجتمع، وهي القناة التي يمارس من خلالها الطلاب كل أنشطتهم ويشبعون ميولهم ورغباتهم وتنمو مواهبهم المتعددة ويتدربون من خلالها على ممارسة الديمقراطية التي تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق تكامل شخصياتهم وإعداد أجيال من القيادات الواعدة الأمينة التي ستقود مصرنا الحبيبة إلى آفاق التقدم والازدهار من أجل حياة مشرقة وغد أفضل، وليكن شعارنا بالعلم والمعرفة والأمل والثقة والإخلاص تُبْنَى الأوطان ويُبْنى الإنسان.