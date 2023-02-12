كم عدد أيام الغياب المسموح بها لطالب الثانوي؟.. إنذار وفصل حال تجاوزها

أكدت المديريات التعليمية حرص المدارس تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب وفقا لقانون التعليم، بتفعيل خاصية جديدة عن طريق تسجيل الغياب الإلكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، بمعرفة مديري المدارس ومسؤولي شؤون الطلاب ومسؤولي المعلومات بالمدارس لتسجيل غياب الطلاب، حيث يتاح تسجيل غياب الطلاب أسبوعيا، ويتسنى لهم الإجابة عن جميع التساؤلات الخاصة بمعرفة كم عدد أيام الغياب المسموح بها لطالب الثانوي؟

كم عدد أيام الغياب المسموح بها لطالب الثانوي؟

وفي إطار كشف تفاصيل السؤال الذي يطرحه أولياء الأمور دوما بشأن معرفة كم عدد أيام الغياب المسموح بها لطالب الثانوي؟ شددت وزارة التربية والتعليم على المدراس بضرورة تسجيل غياب الطلاب، وعلى من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا، وهي 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة سوف يتم إنذاره، وفي حالة عدم عودته للمدرسة يتم فصلة ومنحه حق إعادة القيد مرة أخرى.

رسوم إعادة القيد

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة الغياب عن المدرسة فإن رسم إعادة قيد الطالب المفصول تكون 25 جنيها ورسم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها، ودفع 10 جنيهات غرامة إنذار للانقطاع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي.