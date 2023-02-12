 الاستعلام عن فاتورة الغاز وسدادها شهر فبراير 2023.. هتدفع من بيتك

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023 وسدادها من الضرويات لكل أسرة شهريا، إذ يحرص المواطنون على معرفتها منعا لتراكمها وحتى يتم سدادها في المواعيد المحددة لها.

الاستعلام عن فاتورة الغاز وسدادها شهر فبراير 2023

شركة الغاز بتروتريد أتاحت إلكترونيا، خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023 وسدادها، وذلك في إطار حرص الشركة على أن تواكب التحول الرقمي في الوقت الحالي، وتيسيراً على جميع المواطنين لمنع عملية الازدحام والوقوف في طوابير.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023

وحتى يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023، يجب اتباع الطرق الآتية:

- التوجه إلى موقع شركة بتروتريد من هنا.

- الضغط على أيقونة «إدخال رقم الغاز» أعلى الصفحة، وإدخال البيانات مثل «رقم المشترك، فرعي، وشقة وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».

- تحميل تطبيق «بتروميتر» والاستعلام من خلال الهواتف الذكية.

- الاستعلام من خلال الرد الصوتي على رقم 09000727 من الهاتف الأرضي، أو المحمول على رقم 5727، أو من خلال مكاتب البريد، الاستعلام من خلال الاتصال برقم 1122.

سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023

أوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يتم تسجيل القراءة شهريا بداية من 1 إلى 20 من كل شهر، ويمكن سداد الفاتورة بداية من يوم 1 إلى نهاية الشهر، إذ يتم سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023، من خلال اتباع الطرق الآتية:

- السداد من خلال موقع شركة بتروتريد الرسمي.

- السداد من خلال فون كاش، أو من خلال خدمات مصاري، وفوري وضامن وخدماتي وأمان والأهلي ممكن وضامن، أو محفظة BM WALLET.

- السداد من خلال محصل الشركة.

- السداد عبر تطبيق «بيتروميتر».

طرق تسجيل قراءات عداد شركة بتروتريد شهر فبراير 2023

ولعل من أبرز التساؤلات، ما هي طرق تسجيل قراءات عداد شركة بتروتريد شهر فبراير 2023؟، والتي تكون باتباع الآليات الآتية:

- تسجيل قراءة الغاز من خلال موقع الشركة الرسمي باختيار أيقونة «إدخال قراءة الغاز».

- إدخال قراءة الغاز عن طريق مندوبي الشركة أو الاتصال بخدمة العملاء على رقم 17169 أو عن طريقة رقم 09000727 من الهاتف الأرضي أو المحمول على رقم 5727 أو من خلال مكاتب البريد والاستعلام من خلال الاتصال برقم 1122.

- تسجيل قراءة الغاز شركة بتروتريد عبر تطبيق «بيتروميتر».