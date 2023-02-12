«للشتا وجوه كتير.. حلوة» (ملف خاص)

فى مثل هذه الأيام من كل عام، تحل على مصر أجواء فصل الشتاء الذي يتميز بطقوس مصرية خاصة تجعل له طابعا مميزا، أبرز تلك الطقوس «الأكلات المصرية» والتغذية السليمة، التي تسهم في مكافحة الأمراض المرتبطة بتغير الطقس، مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي وغيرهما.

فى الشتاء أيضاً يتغير إيقاع الحركة فى الشوارع، ويبرز الجنود المجهولون الذين يحملون على عاتقهم عبء أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع وتنظيفها وإصلاح المجارى المسدودة وغيرها، كما يزدهر فى الشتاء بيع الأطعمة والمشروبات التراثية المصرية المرتبطة به، مثل البليلة وحمص الشام وغيرهما.. وهناك أيضاً محبو الحيوانات الذين يلتفتون لمعاناة حيوانات الشارع فى ظل البرد وانخفاض درجة الحرارة، فنراهم ينطلقون فى مبادرات لإطعامها وإسعاف الجرحى منها وتدفئتها.

وبين كل هذه التغيرات يحل مع دخول الشتاء الجدل الذى تشهده صفحات السوشيال ميديا، وتتصارع فيه وجهات النظر بين محبى الصيف ومحبى الشتاء، حيث ينتصر كل منهم لوجهة نظره وتجربته.

«الوطن» ترصد هنا، أبرز أمراض الشتاء وسبل الوقاية منها، وكذلك أشهر أطعمة ومشروبات وأكلات الشتاء المستوحاة من الطبيعة والتراث المصرى، ومظاهر هذا الفصل المميز بطقوسه بين فصول السنة الأربعة.