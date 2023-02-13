فصل الكهرباء عن 5 مناطق في حي الجناين بالسويس اليوم للصيانة

أعلن حي الجناين، بمحافظة السويس، عن خريطة فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بمنطقة الشلوفة، وذلك في بيان عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي الجناين بالسويس

وذكر البيان الصادر عن حي الجناين، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين، بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات، ويتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء منها وذلك وفقاً لما ورد من شبكة كهرباء الجناين.

مناطق فصل الكهرباء اليوم

وأوضح بيان حي الجناين أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي عن القطاع الريفي بنطاق الحي في محافظة السويس هي أبو شكيو والشلوفة الجمعية وأبو زغلول والحاردة وأبو السعود.

الانتهاء من صيانة المحولات بمنطقة منشية الرجولة وتجهيز محولات بديلة

يذكر أنه قد تم الانتهاء من إجراء الصيانة، بمحولات منطقة منشية الرجولة، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي، لقرى منشية الرجولة وعرب المشروع ومزرعة الدواجن وإنارة المشروع ومنشية الرجولة وطريق القناة.

وبحسب ماهو متبع ووفقا لتنبهات الكهرباء يتم التنسيق مع الجهات، والهيئات المختلفة، التي تقع في زمام مناطق فصل التيار الكهربائي، على تجهيز المحولات البديلة لتشغيلها، خلال فترة فصل التيار.