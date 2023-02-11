خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن في 4 محافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت شركات الكهرباء في شمال الدلتا وصعيد مصر فصل التيار اليوم السبت، عن عدة قرى ومدن في 4 محافظات، وهي: كفر الشيخ وسوهاج والأقصر والغربية، وحددت قطع الكهرباء للصيانة الدورية.

وأوضحت شركات الكهرباء أماكن فصل التيار، واهابت بأصحاب المحال التجارية والمستشفيات والمخابز، توفير مغذي بديل.

فصل التيار الكهربائي في الأقصر

نوهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بهندسة كهرباء أرمنت بقطاع كهرباء الأقصر، عن قطع التيار الكهربائي اليوم بداية من 8 صباحًا، وحتى انتهاء أعمال الصيانة، بمدينة ارمنت وقرية الرياينة.

أماكن فصل التيار الكهربائي في سوهاج

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بقطع الكهرباء اليوم السبت عن نجع قبيصى حسانين بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، للصيانة الدورية.

مواعيد فصل التيار الكهربائي في الغريبة

وأوضح قطاع كهرباء غرب بمحافظة الغربية فصل التيار الكهربائي اليوم السبت عن محطة محولات جنوب طنطا، بداية من الساعة 6 صباحا حتي الساعة 12 ظهرًا لأعمال النظافة والصيانة الدورية.

مواعيد قطع الكهرباء في كفر الشيخ

صرحت شركة كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي اليوم السبت عن بعض المناطق وسط مدينة فوه بكفر الشيخ بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، للصيانة الدورية.