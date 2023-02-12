تركيا تفتح تحقيقا في انهيار آلاف المباني بسبب الزلزال واحتجاز 131 مشتبها بهم

أعلنت تركيا، اليوم، أنها ستجري تحقيقا واسعا مع أي شخص يشتبه بمسؤوليته عن انهيار المباني في الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد قبل أسبوع تقريبا، كما أمرت باحتجاز 131 من المشتبه بهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

131 مشتبها بهم حتى الآن

من جهته، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، مساء أمس السبت، إن السلطات حددت هوية 131 مشتبها بهم حتى الآن باعتبارهم مسؤولين عن انهيار آلاف المباني في الولايات العشر التي ضررت كثيرا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، فجر الاثنين الماضي.

وأضاف «أوقطاي» للصحفيين في مركز تنسيق إدارة الكوارث بأنقرة، أنه جرى إصدار أوامر باعتقال 113 من المشتبه بهم، مشيرا إلى أنه يتم متابعة هذا الأمر بدقة إلى أن تنتهي العملية القضائية اللازمة خاصة فيما يتعلق بالمباني التي تضررت كثيرا والمباني التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى.

كما أشار نائب الرئيس التركي إلى أن وزارة العدل أنشأت مكاتب تحقيق في جرائم الزلزال بالولايات المتضررة، وذلك من أجل التحري بشأن حالات الوفيات والإصابات.

تضرر نحو 25 ألف مبنى

وفي سياق متصل، قال وزير البيئة التركي، مراد قوروم، إن عدد المباني التي انهارت وتضررت بشدة بسبب الزلزال وصل إلى 24921 مبنى، وذلك بناء على تقييم أكثر من 170 ألف مبنى، في حين لاتزال فرق الإغاثة والإنقاذ تبحث عن أحياء تحت الأنقاض، في اليوم السابع من الكارثة التي وقعت في تركيا وسوريا، وسط تلاشي الآمال في العثور على ناجين إثر الزلزال.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا غير النهائية ارتفعت إلى نحو 35 ألف قتيل، بحسب ما أفادت قناة «العربية» السعودية في نبأ عاجل، اليوم الأحد.