هزة ارتدادية بقوة 3.2 درجة تضرب وسط تركيا.. التاسعة في المنطقة

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 5 كيلو مترات، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على مسافة 59 كيلو متر شمال «كهرمان مرعش» و 16 كم جنوب غرب «البستان».

وكانت هزة ارتدادية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، ضربت وسط تركيا، وقال مركز«رصد الزلازل الاورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 4 كيلو مترات.

الهزة وقعت على مسافة 52 كيلو متر شمال غرب «غازي عنتاب»

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة وقعت على مسافة 52 كيلو متر شمال غرب «غازي عنتاب» و28 كم جنوب «كهرمان مرعش»

وتأتي الهزات الارتدادية الجديدة، بعد 7 هزات تعرض لها وسط البلاد منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، غرب تركيا، ووقعت الهزة على عمق 15 كيلو متر.

وأشار مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة الارتدادية وقعت على بعد 23 كم جنوب «تكيرداج» شمال غرب تركيا و21 كم شمال غرب «مرمرة».