«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تصل نسبتها إلى 40%

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم بنسب تصل لـ40% على عدد من الأماكن في وسط سيناء وشمال الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد، وفقًا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، أنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم ستشمل كل من رفح والعريش والشيخ زويد بشمال ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، وهي ستكون بين متوسطة وغزيرة أحيانًا، كما تشهد مناطق متفرقة من محافظات مطروح والإسكندرية والضبعة والعلمين، أمطارًا بين متوسطة وخفيفة، وتمتد إلى كل من شمال البحيرة ودمياط ومحافظة كفر الشيخ وبورسعيد، ولكنها لن تؤثر على الأعمال اليومية.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان، أنّ حالة الطقس اليوم ستكون باردة خلال ساعات النهار وشديدة البرودة ليلًا، وتسجل الحرارة الصغرى على القاهرة 9 درجات، و7 درجات في المدن الجديدة ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في جميع المحافظات، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - _1

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10

ائل للبروده نهارا علي القاهره الكبري والوجة البحري والسواحل الشماليه ، معتدل علي شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.مع سقوط امطار خفيفة الي متوسطة علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وفرص ضعيفه لأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد . مع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤديه من والي القاهره الكبري والوجه البحري والسواحل الشماليهو مدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد .درجات الحرارة العظمى غدا علي :القاهره الكبري والوجة البحري ١٧ درجةمئوية السواحل الشمالية ١٦ درجة مئوية جنوب سيناء ٢٣ درجة مئوية شمال الصعيد ١٨ درجة مئوية جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية وتظل الأجواء شديده البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء