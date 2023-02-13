درجات الحرارة اليوم على محافظات الجمهورية.. الصغرى بالقاهرة 9 درجات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن مصادر الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا على مسطح البحر المتوسط، مازالت تعمل على انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى، لتسجل 2 تحت الصفر في بعض المناطق بالجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان، أن الطقس يظل باردا خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، ومع بداية ساعات الليل وغياب أشعة الشمس، يحدث انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث تسود أجواء شديدة البرودة على مدن الجمهورية، وتسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 9 درجات، وتصل لـ7 درجات في المدن الجديدة ومحافظات شمال الصعيد، في حين تتراوح بين 0 و2 تحت الصفر على بعض المناطق من وسط سيناء وجبال سانت كاترين، وتظل فرص سقوط الأمطار على شمال الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في جميع المحافظات، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - _1

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10