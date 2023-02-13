«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للبرودة.. وأمطار وشبورة على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

طقس مائل للبرودة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

وعن أبرز الظواهر الجوية، أشارت إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأكدت أن الأجواء تظل شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 16 درجة مئوية

- جنوب سيناء 23 درجة مئوية

- شمال الصعيد 18 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 23 درجة مئوية