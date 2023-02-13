انقطاع المياه عن مناطق بشرق النيل في بني سويف غدا للصيانة.. 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن عدة مناطق بشرق النيل، غدًا الثلاثاء، لمدة 12 ساعة، وذلك لتوقف محطة العلالمة عن العمل لإجراء أعمال صيانة وتطهير بها.

أعمال تطهير بمحطة مياه العلالمة

وذكرت شركة مياه الشرب ببني سويف، في بيان لها اليوم، أن المناطق المتضررة بالإنقطاع هي المستشفي العسكري، والأمن المركزي، والخلايفة، وقرية الأمل، وجزء من بياض العرب بشرق النيل، على أن تكون فترة الانقطاع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك لوجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه العلالمة بشرق النيل و توقفها .

تدبير سيارات مياه النقية

وأهابت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوى الاتصال بالخط الساخن «125» من أي تليفون أرضي أو موبايل.

توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية

وفي سياق آخر، نفذت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي، من خلال إدارة المشاركة المجتمعية وبالتعاون مع جمعية «الباقيات الصالحات»، طبقا للبروتوكول الموقع، أعمال توصيل مياه الشرب لـ27 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرية «البرج» بمركز ناصر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.