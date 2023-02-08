أمين «محلية النواب»: لا يوجد قانون جديد للمرور.. و«الرادار» لتحقيق الانضباط

نفى النائب عمرو درويش أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنييقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما يتردد حول تطبيق قانون المرور الجديد 2023.

قانون المرور 2023

وأكد النائب عمرو درويش في تصريحات لـ «الوطن»، أن قانون المرور الحالي هو المعمول به، وما يتم تطبيقه فيما يتعلق بالرادارات أو حزام الأمان وخلافه صدر بقرارات لائحية من وزير الداخلية، لافتا إلى أن الغرض منها تحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة الركاب والسائقين.

وطالب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحري الدقة في نشر المعلومات التي تتعلق بقيّم المخالفات وأسبابها منعا لحدوث بلبلة داخل الشارع المصري، مبينًا أهمية إصدار مركز المعلومات بمجلس الوزراء بيانا توضيحيا بالسرعات المحددة على الطرق ومن بينها الطرق التي لم يتم افتتاحها بشكل كامل، فضلا عن تيسير إجراءات الدفع الفوري للمخالفات المرورية حال وقوعها من خلال توقيع نصف قيمة الغرامة المطلوبة حال التزام سائق المركبة بدفعها فوريا.

الالتزام بالحارات المرورية

وناشد النائب عمرو درويش المواطنين بالالتزام بالحارات المرورية خلال القيادة على الطرق السريعة والالتزام أيضا بالسرعات وارتداء حزام الأمان للحماية حال وقوع أي حادث، كما طالب بتزويد الطرق السريعة بنقاط إسعاف سريع لإنقاذ المصابين في حوادث الطرق.

يشار إلى أن مجلس النواب، أجرى تعديلا على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 عام 2021.