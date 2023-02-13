تعرف على الحالة المرورية بالمحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة، تباطؤ حركة السيارات صباح اليوم، وسط تواجد رجال المرور بالميادين لرصد الحالة، والتعامل مع أعطال السيارات.

سيولة مرورية بالطريق الدائري

وظهرت حالة التباطؤ أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًَا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق، إلى جانب سيولة مرورية متحركة بنزلة ميدان المؤسسة وقليوب أمام قائدي السيارات.

كثافات متحركة

كما ظهرت كثافات متحركة أمام قائدي السيارات، في الطريق المتجه إلى محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، وشهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو، وظهرت أيضا كثافات مرورية متحركة على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وتواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون المرور ورصد المخالفات المرورية على قائدي السيارات بشكل يومي.