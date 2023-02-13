القطار السريع.. طريق مباشر من العين السخنة للعلمين في 3 ساعات

تستجيب شبكة القطار السريع للتحديات التي تعاني منها السكة الحديد، حيث تخدم مصر حاليا شبكة بإجمالي أطوال أكثر من 10000 كيلومتر، لكن حجم الطلب تجاوز بكثير القدرة القصوى لهذه الشبكة، نتيجة الزيادة السكانية الهائلة على مدار القرن الماضي، لذلك فهذه النوعية من القطارات توفر وسيلة نقل سريعة وفعالة وآمنة للركاب، وتصل سرعته إلى 230 كم/ ساعة والشحن 120 كم / الساعة.

مسار القطار السريع

بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق، يوفر القطار السريع إمكانية ربط جديد بين الموانئ المصرية والمناطق الصناعية، ويوفر طريقا مباشرا من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط في 3 ساعات فقط.

ويُتوقع أن تؤدي شبكة القطار السريع الجديدة إلى إحداث تحول كبير في نظم النقل بشكل عام، والسكك الحديدية بشكل خاص، لأنها ستسمح بنقل المواد المحلية إلى المناطق الصناعية في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي تعزيز النمو الصناعي وعدم التنمية الحضارية.

محطات القطار السريع جديدة تماماً

أشارت الهيئة إلى أنّ مسار الخط الأخضر من القطار السريع وجميع المحطات هي إنشاءات جديدة تماما، ولا تستند إلى أي خطوط سكة حديد موجودة مسبقًا، وحاولت الهيئة تحديد مسار الخط الأخضر، تقليل حجم الأراضي التي يلزم الاستحواذ عليها، كما عملت على تقليل التأيرات المحتملة على البيئة والبشر الذين يعيشون قرب المسار.

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