وزير التعليم العالي: «الإذاعة» أداة فعالة للاحتفال بالحياة الإنسانية

ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، كلمة مسجلة خلال الاحتفالية التي نُظمت بمناسبة اليوم العالمي للراديو، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة.

الإذاعة أكثر وسائل الإعلام استخدامًا على الصعيد العالمي

وأكد وزير التعليم، أن الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو أقرت اليوم العالمي للإذاعة عام 2011، وتم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بوصفه يومًا دوليًا يُحتفل به في 13 فبراير من كل عام، مشيرًا إلى أن الإذاعة تعد أداة فعالة للاحتفال بالحياة الإنسانية على تنوعها، وهي أكثر وسائل الإعلام استخدامًا على الصعيد العالمي، موضحًا أن الإذاعة تمتلك القدرة الفريدة على الوصول إلى عدد كبير من الجمهور، كما أنها تستطيع أن ترسم معالم حياة المجتمعات في إطار التنوع، فضلًا عن كونها ساحة تتيح للجميع إمكانية التعبير عن آرائهم وتمثيلهم والاستماع إليهم.

وأضاف «عاشور»، أنه ينبغي لمحطات الإذاعة أن توفر خدماتها لمختلف المجتمعات على تنوعها، وأن تقدم إليها مجموعة متنوعة من البرامج ووجهات النظر والمحتويات، مؤكدًا أهمية أن تكون المحطات الإذاعية قادرة، من حيث تنظيمها وتشغيلها على التعبير عن تنوع مستمعيها.

تنشيط الحوار والنقاش بشأن القضايا الرئيسية

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أهمية موضوع اليوم العالمي للإذاعة لعام 2023 في الدورة الثانية عشرة بعنوان «الإذاعة والسلام»، حيث يمكن استخدام الإذاعة جنبًا إلى جنب مع وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى في عمليات التدريب ونقل الأساليب التكنولوجية أو تبادلها، كما تستطيع الإذاعة تنشيط الحوار والنقاش بشأن القضايا الرئيسية التي تهم التنمية الريفية، فضلًا عن قدرتها في إرساء السلام والمحبة والتعاون، إضافة إلى كونها وسيلة تستطيع سيدات الريف بواسطتها التعبير عن آرائهن، واحتياجاتهن، وتطلعاتهن.

وأوضح ‏أن الإذاعة تسعي إلى تقديم تغطية إخبارية متميزة ومعالجة إذاعية منتظمة لكافة الأحداث ‏والمحتويات الدولية، والقومية، والمحلية والوطنية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تقديم مجموعة من ‏الأهداف المخطط لها من أجل تغطية الموضوعات الإذاعية وتناولها، فضلًا عن دورها في التأثير على البرامج التعليمية لكافة المراحل التي تمر بها سواء الكليات أو الجامعات أو المدارس أو المعاهد التعليمية، بالإضافة إلى قدرتها على إلقاء الضوء على بعض النماذج الإذاعية والشخصيات وقادة الرأي العام التي تعتبر بمثابة عنصرًا بارزًا، بالإضافة إلى دورها المؤثر على الجمهور الإذاعي المستهدف.