تعاون بين بورصتي مصر والسعودية في المجالات التقنية والتكنولوجيا المالية

وقعت البورصة المصرية ومجموعة «تداول»، السعودية، مذكرة تفاهم بغرض تعزيز جهود التعاون المشترك وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف المذكرة التي تم توقيعها على هامش فعاليات ملتقى السوق المالية السعودية الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة بين 12-14 من شهر فبراير الجاري.

مجالات التقنية والتكنولوجيا المالية

ومن جهته رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بالتعاون المشترك مع مجموعة التداول، خاصة في مجالات التقنية والتكنولوجيا المالية، وكذلك التبادل المشترك للخبرات والعمل على تنمية الموارد البشرية بالسوقين والتنسيق بينهما فيما يخص المشاركة بالفعاليات الإقليمية والدولية في الأمور المتعلقة بأسواق المال، وأضاف الدكاني أن تبادل الخبرات حول جهود التطوير في ملفات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن مجالات التعاون التي ضمتها مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين وكذلك بحث سبل التعاون في مجالات التثقيف وتوعية المستثمرين بدور وأهمية أسواق المال في الاقتصادات الوطنية.

الإدراج المزدوج والمتزامن والممارسات البيئية والاجتماعية

وقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: «نسعى إلى التعاون مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية في مجالات تشمل الإدراج المزدوج والمتزامن والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقنية المالية والتنوع والشمول من أجل تحقيق هدفنا المتمثل بترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفا أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز جهود مجموعة تداول لتطوير سوق مالية متقدمة ومتنوعة ومتكاملة توفر فرصاً مجزية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030».