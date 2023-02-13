4 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم.. تحذيرات من الأمطار والشبورة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من 4 ظواهر جوية مختلفة تضرب المحافظات ضمن حالة الطقس اليوم، بينها ظواهر تنتشر في جميع المحافظات، وأخرى تسيطر على محافظات معينة دون غيرها، فيما نصحت السائقين بالحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، فضلًا عن تحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

وتستعرض «الوطن» أبرز 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم، ليتسنى لهم أخذ احتياطاتهم والاستعداد لمواجهة تلك الظواهر، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الظواهر الجوية المختلفة

وتضمنت تحذيرات الأرصاد الجوية اليوم، 4 ظواهر تشمل زيادة تكون الشبورة، وسقوط الأمطار، ونشاط حركة الرياح، وكثافة السحب، إذ تضرب الشبورة معظم المحافظات، بينما تزداد كثافة السحب في جميع المحافظات دون استثناء، وتنشط حركة الرياح وتتساقط الأمطار في محافظات دون الأخرى.

أماكن الشبورة الكثيفة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الداخلية والخارجية، كما نصحت السائقين بإتخاذ الحيطة والحذر، والقيادة ببطئ خلال فترة الصباح الباكر في 9 أماكن متفرقة وهي:

القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحري السواحل الشمالية الغربية شمال الوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر شمال الصعيد جنوب الصعيد

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وضمت تحذيرات الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، أماكن سقوط الأمطار في مختلف المحافظات، إذ من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على عدة أماكن وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على المناطق الآتية:

السواحل الشمالية الغربية

شمال الوجه البحري

السواحل الشمالية الشرقية

كما كشفت عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبًا في محافظات جنوب الصعيد.

أماكن نشاط حركة الرياح

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أنّ حالة الطقس اليوم، تشمل نشاط حركة الرياح في عدة محافظات، إذ تتراوح سرعها بين 30 وحتى 40 كيلو مترًا في الساعة الواحدة، حيث تنشط في المحافظات الآتية:

جنوب سيناء

سلاسل جبال البحر الأحمر

محافظات شمال الصعيد

محافظات جنوب الصعيد

أماكن كثافة السحب اليوم

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ جميع المحافظات تشهد كثافة السحب اليوم، إذ يسود طقس غائم جزئيًا في جميع المحافظات، بينما تختلف كثافة السحب من محافظة إلى أخرى.