الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع أنحاء الجمهورية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع أنحاء الجمهورية، مع عودة حالة عدم الاستقرار فى الطقس وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود توقعات بسقوط الأمطار اليوم ما بين متوسطة إلى غزيرة أحيانا، على وسط وشمال سيناء، والسواحل الغربية للبلاد، ومحافظات الإسكندريه ومطروح والعلمين والضبعة، بنسب تصل لـ40%، وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى كل من شمال البحيره ومدن القناة والإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وشمال وجنوب الدلتا بنسبة 30%.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بداية من السواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد، وتسجل القاهرة والوجه البحري 17 درجة، والسواحل الشمالية 16 درجة، وشمال الصعيد 16 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في جميع المحافظات اليوم، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10