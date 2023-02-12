موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2023.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2023، إذ أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا أوضح فيه بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بداية من يوم السبت، 6 مايو 2023، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، كما حدد مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت 27 مايو2023.

التعليم تحدد موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2023

وعن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2023، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تقرير لها، أنّه تقرر بدء امتحانات الثانوية العامة بدءًا من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، لافتة إلى أنّ فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني 2022- 2023، تعد ضمن أيام الدراسة الفعلية، على أن فترة الامتحانات تحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها بالقانون.

تخصيص الأسبوع الأخير قبل موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني للمراجعة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ الأسبوع الأخير قبل موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2023، يُخصص للمراجعة لجميع الصفوف.

إطلاق مسابقة أفضل إدارة وأفضل مدرسة

وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني 2023، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم إطلاق مسابقة أفضل إدارة تعليمية، وكذلك أفضل مدرسة، سواء البنية التحتية أوالكفاءة المرتفعة، مشيرًا إلى أنّ الهدف من المسابقة تشجيع الانضباط بالمدارس.