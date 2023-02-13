هزتان ارتداديتان تضربان وسط تركيا بفارق 10 دقائق

ضربت هزتان ارتداديتان بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، ووفقًا لبيانات مركز«رصد الزلازل الأورو متوسطي»، وقعت الهزتين بفارق 10 دقائق.

من جهتها، أنقذت السلطات التركية، طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في منطقة «أديامان» جنوب شرق تركيا بعد 178 ساعة من الزلزال المدمر، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

دعم حملات التبرع لمتضرري الزلزال

كما تمكنت فرق الإنقاذ، من انتشال امرأة عمرها 60 عامًا، كانت محاصرة تحت الأنقاض لمدة 166 ساعة في «أدي يامان»، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعا في وقت سابق، في تغريدة عبر «تويتر»، لدعم حملات التبرع لمتضرري زلزال تركيا وسوريا.

وفي الجانب الاقتصادي، وتداعيات زلزال تركيا المدمر، قال «اتحاد الشركات» التركي، إن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية، بينها الطرق وشبكات الكهرباء، والمستشفيات، أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل.