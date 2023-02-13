خطوات التظلم على الحذف من البطاقة التموينية.. 4 مستندات مطلوبة

يبحث بعض أصحاب البطاقات التموينية، عن خطوات تقديم تظلم على الحذف من البطاقة التموينية، خاصة بعد الإجراءات التي طبقتها وزارة التموين منتصف العام الماضي 2022، لتنقية منظومة الدعم التمويني من الأسر غير المستحقة والإبقاء على الأكثر احتياجًا للدعم فقط.

التظلم على الحذف من البطاقة التموينية

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ منظومة الدعم مستمرة حاليًا في حصر أفراد بطاقة التموين غير المستحقين لقيمة الدعم المخصص لهم، بسبب امتلاكهم سيارة حديثة أو تقاضي رواتب مرتفعة شهريًا من جهات عملهم، مشيرة إلى أن الحذف من البطاقة التموينية لا يشمل الخبز المدعم الذي تستفيد الأسر من صرف كامل حصتها يوميًا منه، بواقع 5 أرغفة لكل فرد على البطاقة.

الأراق المطلوبة لتقديم تظلم الحذف من التموين

وأشارت المصادر إلى أنّ وزارة التموين تتيح لأي شخص تم حذفه من التموين، فرصة التقدم بتظلم إلى المكتب التمويني التابع للأسرة، بشرط استيفاء عدد من الأوراق اللازم إرفاقها مع التظلم، وهي كالتالي: