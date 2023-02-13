ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة
كتب:
محمد بركات
12:43 م | الإثنين 13 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام (3 أشخاص – "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية .
عقب تقنين الإجراءات بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تم إستهداف إثنان منهما وأمكن ضبطهما.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (13) واقعة سرقة بدائرة (مركز شرطة أوسيم – قسم شرطة العجوزة) وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع للمتهم الثالث "عميل سئ النية" ، تم ضبطه وبإرشاده أمكن العثور على المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.