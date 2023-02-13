ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام (3 أشخاص – "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية .

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تم إستهداف إثنان منهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (13) واقعة سرقة بدائرة (مركز شرطة أوسيم – قسم شرطة العجوزة) وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع للمتهم الثالث "عميل سئ النية" ، تم ضبطه وبإرشاده أمكن العثور على المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.