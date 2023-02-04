انقطاع المياه عن عدة مناطق في الشرقية لمدة 7 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قطع المياه غدا الأحد، بدءًا من الساعة 7 مساء وحتى 2 صباح يوم الاثنين المقبل؛ لإيقاف محطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبوحماد لوجود أعمال صيانة بالمحطة.

أماكن انقطاع وضعف المياه بالشرقية

وأشارت الشركة، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن إيقاف محطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبوحماد سيؤدي إلى انقطاع المياه عن مركز ومدينة أبو حماد، بالإضافة إلى ضعف المياه عن قرى الوحدة المحلية «الشوبك بسطة ــ بني عامر ــ العصلوجي».

توافر سيارات مياه للمناورة بها خلال فترة الصيانة

وطالبت الشركة، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنها ستوفر سيارات مياه للمناورة بها خلال فترة الصيانة.

توعية العاملين بأهمية ترشيد استهلاك المياه

فيما قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وفرع الشركة بصان الحجر بتنظيم حملات توعية داخلية للعاملين للتوعية، بضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية ومخاطر التهاون في ذلك على العامل والمنظومة ككل، كما تم تدريب العاملين على استخدام طفايات الحريق وكيفية التعامل السريع هذا، بالإضافة إلى توعية العاملين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي وتعريفهم بأهمية القطع المتوفرة في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاتورة.