أماكن انقطاع المياه في 3 محافظات بسبب الصيانة.. اعمل حسابك وخزن كفايتك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، انقطاع المياه غدا السبت في عدد من القرى والمراكز بمحافظات كفر الشيخ وأسوان وبني سويف للقيام بأعمال الصيانة أو لتركيب عدادات أو لتوقف محطة لإصلاح كسر في أحد خطوط المياه.

قطع المياه بسبب توقف محطة الكشلة بكفرالشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن قطع المياه لمدة 9 ساعات يوم غدٍ السبت بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم بسبب توقف محطة مياه الكشلة بدسوق لإصلاح كسر فى خط مياه قطر 540 مللي زهر أمام قرية لاصيفر البلد وتؤثر على «جنوب دسوق، حي الكشلة، شارع الشركات، ومجلس قروي أبو مندور، ومجلس قروي كنيسة الصرادوسي، وقرية كفر السودان، ومحلة مالك».

مدة انقطاع المياه بمناطق في أسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع مياه الشرب غدا السبت عن قريتين بمدينة دراو لمدة 7 ساعات اعتباراً من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم للقيام بتركيب عدادات قياس التصرف بمحطة مياه الشيخ عبد الله ببنبان، ما يؤدي إلى قطع المياه عن قرية بنبان بحرى وقرية المنصورية الجديدة.

القرى المتأثرة بانقطاع المياه في بني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن قرية سدمنت الجبل وتوابعها اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم غدٍ وحتى الساعة 10 من مساء نفس اليوم للقيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه سدمنت بمركز إهناسيا.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم غد وحتى الساعة 8 من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة للقيام بأعمال التطهير بمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتا إلى قيمها بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125.