شروط حصول الموظفين على قرض سيارة من بنك الإسكندرية.. إليك الأوراق المطلوبة

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة قرض تمويل السيارة، بهدف امتلاكها، وذلك بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، والتي تجرى شهريا أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

برامج تمويل السيارة

ويتيح بنك الإسكندرية، برامج تمويل السيارة المقدم للأفراد الموظفين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة، بأسعار فائدة مميزة وتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

وترصد بوابة «الوطن»، من خلال هذه السطور شروط ومميزات قرض السيارة من بنك الإسكندرية، بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة.

خصائص قرض السيارة من بنك الإسكندرية:

- مدة التمويل: تصل إلى 8 سنوات.

- قيمة التمويل: تصل إلى مليون جنيه.

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- تمويل بدون دفعة مقدمة.

- تأمين على الحياة.

- سعر عائد تنافسي.

شروط قرض السيارة من بنك الإسكندرية:

- عمر العميل: من 21 إلى 65 عاما

- الحد الأدنى لمدة العمل: 3 أشهر

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- خطاب مفردات مرتب.

- فاتورة مرافق حديثة «غاز - كهرباء - تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

- عرض سعر ساري للسيارة.

كان البنك المركزي المصري، قد قرر في اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت سعر الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.