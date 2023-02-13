برنامج الغذاء العالمي يكشف أولوية المساعدات الطارئة لتركيا وسوريا

كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن «الأولوية» فيما يتعلق بالمساعدات الطارئة التي يتم توفيرها لسوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى والمشردين خارج منازلهم، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

الغذاء أولوية المتضررين من زلزال تركيا وسوريا

من جهتها، قالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إننا نقدم بشكل رئيسي وجبات ساخنة وحصصا غذائية جاهزة وأطعمة عائلية لا تتطلب تجهيزات للطهي ويمكن استهلاكها على الفور.

وأضافت «فلايشر» أن الغذاء يعد أحد أهم الاحتياجات في الوقت الحالي للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، مشيرة إلى أن أولويتنا توفيره للأشخاص الذين يحتاجون إليه بسرعة.

مساعدات غذائية طارئة لتركيا وسوريا

وقدّم برنامج الغذاء العالمي مساعدات إنسانية غذائية طارئة إلى 115 ألف شخص في سوريا وتركيا في الأيام الأربعة الأولى من الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، حيث إنه استطاع أن يصل إلى 43 ألف شخص في سوريا من خلال الوجبات الساخنة والحصص الغذائية الجاهزة.

أما في تركيا، فقام برنامج الغذاء العالمي بتوزيع حصص غذائية على 72 ألف لاجئ ونازح بسبب الزلازل، تغطي احتياجات الأسرة لأسبوع واحد، لكن يحتاج البرنامج إلى 77 مليون دولار أميركي من أجل توفير المساعدات من خلال الحصص الغذائية والوجبات الساخنة لـ 870 ألف شخص من المتضررين في تركيا وسوريا، بينهم 284 ألفا في سوريا، و590 ألف شخص في تركيا.

ويعتبر برنامج الغذاء العالمي أكبر منظمة إنسانية في العالم تهدف إلى إنقاذ الناس في حالات الطوارئ مثل النزاعات والكوارث وتداعيات تغير المناخ، وذلك من خلال المساعدات الغذائية التي تساعدهم على التعافي من هذه الأزمات.