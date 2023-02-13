حبس المتهم بالاتجار في مخدري الآيس والبودر في القاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وتبين من خلال التحقيقات، أنّ المتهم عاطل مقيم في منطقة الزاوية بالقاهرة، تخصّص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بالمنطقة ذاتها من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وأضافت التحقيقات، أنّ المتهم اعترف بحيازته كمية من مخدري البودر والآيس بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتفي محمول.

الموقف القانوني

وعن العقوبة القانونية، قال المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن» إنّ قانون العقوبات حدّد في المادة رقم 34 عقوبة من يروّج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، ويرجع الأمر لقرار المعمل الجنائي.

ضبط المتهم

وأكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة، وجود عنصر إجرامي تخصّص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الزاوية.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات، ضُبط المتهم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.