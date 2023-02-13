حبس شخصين خلال محاولة بيع مشغولات ذهبية مسروقة في عين شمس 

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بيع مشغولات ذهبية مسروقة في عين شمس، بعد ضبطهما أثناء عرض المسروقات على صاحب محل بيع مشغولات ذهبية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وأمرت النيابة العامة، المباحث بسرعة التحري عنن المتهمين لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

وقال سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض، أن عقوبة السرقة وفقًا لنص المادة 318، تنص على: «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف «عبدالعظيم»، أن المادة 319 عقوبات نصت على جواز إبدال «عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز 2 جنيه مصري إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط الأجهزة الأمنية شخصين حال بيعهما مشغولات ذهبية مسروقة بعين شمس، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، واعترفا بأن المضبوطات من متحصلات محتويات خزينة صاحب محل لقطع غيار السيارات، محل عمل أحدهما بمنطقة بولاق.