تفاصيل أعلى 5 شهادات ادخار في القطاع المصرفي.. عائد يصل لـ25%

يرغب المواطنون في معرفة الأوعية الادخارية ذات العائد الكبير، بهدف استثمار مدخراتهم وتحقيق عائد مادي كبير، وخاصة تلك التي تطرحها البنوك لعملائها.

طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع

وشهدت الفترة الماضية، طرح عدد من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، شهادات ادخار بعائد مرتفع 25% و22.5%، ما دفع المواطنين لشراء هذه الشهادات باعتبارها أكبر عائد في تاريخ مصر والقطاع المصرفي.

أسعار فائدة جديدة على المنتجات المصرفية

جاء ذلك بعد إعلان أسعار الفائدة الجديدة على المنتجات المصرفية، والتي تجرى كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق، ترصد بوابة الوطن مميزات أعلى 5 شهادات ادخار، في البنوك المصرية الفترة الأخيرة.

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي

- الحد الأدنى للشراء: 1000جنيه مصري ومضاعفتها.

- سعر العائد على الشهادة: 25% يصرف سنوي، و22.5% يصرف بشكل شهري.

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا، وفقا والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات جولد 25% السنوية من بنك القاهرة

- الحد الأدنى لشراء شهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفتها وبدون حد أقصى للشراء.

- العائد على الشهادة: 25% يصرف بنهاية المدة وهي سنة، و22.5% يصرف شهريا.

- احتساب العائد بداية من اليوم التالي لشراء الشهادة.

شهادة البنك التجاري الدولي CIB مصر:

- الحد الأدنى لشراء شهادة: 10000 جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.

- العائد على الشهادة: 20% يصرف شهريًا، و22.5% يصرف سنويًا.

- مدة الشهادة: عام ونصف.

شهادة البنك الأهلي المتحد

- الحد الأدنى لشراء شهادة: 5000 جنيه مصري.

سعر العائد: 17.25% تصرف شهريا 17.50% تصرف ربع سنويا، و17.65% تصرف نهاية المدة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادة بنك QNB:

- الحد الأدنى لشراء شهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفتها.

سعر العائد: 20% يصرف شهريا، 22.5% يصرف عند الاستحقاق.

مدة الشهادة: عام ونصف.