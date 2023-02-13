قطع المياه لمدة 12 ساعة عن أرض سلطان بالمنيا للصيانة الدورية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن قطع مياه الشرب عن منطقة أرض سلطان بحي شمال مدينة المنيا، غدا الثلاثاء لمدة 12 ساعة، تبدأ من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء.

قطع مياه الشرب في المنيا

وأرجعت شركة المياه بمحافظة المنيا سبب انقطاع مياه الشرب عن حي أرض سلطان إلى إجراء أعمال صيانة، وتعقيم وغسيل الخزان الأرضي بمحطة مياه أرض سلطان المرشحة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية الحيوية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع التي تمتد لمدة 12 ساعة متصلة.

أرقام شركة المياه لتلقي الاستفسارات

وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات بشأن انقطاع المياه يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن 125، أو رقم الواتساب 01271269587.

يذكر أن المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قد تابع الخميس الماضي أعمال تنفيذ مشروعات الصرف ودعم المياه بقرية معصرة ملوي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث تفقد أعمال إعادة تأهيل محطة مياه المعصرة المرشحة بطاقة إنتاجية 800 لتر/ ثانية، بتكلفة 24 مليون جنيه.