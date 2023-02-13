مصرع عامل سقط من برج سكني في مغاغة بالمنيا

لقي عامل مصرعه اليوم الأربعاء، حيث سقط من مصعد كهربائي «أسانسير»، كان في الطابق الـ11 ببرج سكني في مدينة مغاغة بشمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

سقوط عامل من مصعد كهربائي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى مغاغة المركزي تتضمن وصول جمال عبد اللطيف 26 عاما، عامل، يقيم بقرية ميانة، جثة هامدة.

العامل سقط من الطابق الـ11

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية، تبين أن العامل سقط من مصعد كهربائي «أسانسير» كان في الطابق الـ11 ببرج سكني يقع في حي شمال مدينة مغاغة، في ظروف غامضة، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات إدارة البجث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.

وفي شهر ديسمبر الماضي، وقع نفس الحادث بمركز مغاغة أيضا، حيث سقط شخص عمره 60 عاما، من الطابق الخامس داخل برج سكني، حيث فتح باب الأسانسير فجأة فسقط على الأرض، وأصيب بنزيف حاد في الرأس أودى بحياته.