نفوق أشهر كلب ساعد في إنقاذ وانتشال ضحايا زلزال تركيا بعد مرور 7 أيام

أعلنت السلطات المكسيكية، نفوق الكلب «بروتيو»، والذي يعد من أهم عناصر البحث والإنقاذ وانتشال ضحايا زلزال تركيا، بحسب ما نقلته صحيفة «ذا صن».

وزارة الدفاع المكسيكية فخوره بالكلب «بروتيو»

وقامت المكسيك بإرسال فريق إنقاذ إلى تركيا لتحديد أماكن الناجين تحت الأنقاض، ولكن القدر لم يمهل «بروتيو» لاستكمال مهمته في البحث عن الناجين.

وأعربت وزارة الدفاع المكسيكية، شكرها لبروتيو على عمله البطولي، وأنه قد أنجز مهمة الجيش المكسيكي، وحزن أفراد الجيش المكسيكي والقوات الجوية بشدة لفقدان رفيقهم، وأضافوا أن الكلب أدى مهمته كعضو في الوفد للبحث عن إخواننا في تركيا وإنقاذهم ونحن فخورين بها.

وفاة الكلب خلال البحث عن الناجين

وفي السياق، تحدث أحد الجنود المشاركين في عمليات الإنقاذ، أنه فخور بيه لأنه كان دائما قويا، لم يستسلم أبدا، وظل معا إلى آخر المشوار يبحث عن الأرواح.

ومن جهة أخرى، لم توضح وزارة الدفاع المكسيكية كيف توفى الكلب، غير أن الكلب توفى فقط خلال البحث عن الناجين تحت الأنقاض وسط فرق الإنقاذ في تركيا.

آخر تطورات زلزال سوريا وتركيا

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أن عدد ضحايا الزلزال تركيا وسوريا المدمر قد وصلت إلى أكثر من 37 ألف، وإصابة أكثر من 80 ألف جريح في البلدين.