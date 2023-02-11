«زينة» ضيفة «صاحبة السعادة» الاثنين المقبل على شاشة dmc

تحل الفنانة زينة، ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر شاشة «dmc»، وذلك في أول حلقة للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بعد عودتها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية وغابت على أثرها عن تقديم البرنامج.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«dmc»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البرومو الرسمي لحلقة الفنانة زينة، معلقين عليه: «هنقضّي سهرة جديدة وممتعة جدا مع النجمة زينة وصاحبة السعادة، حكايات في الفن وضحك وكمان أحلى أكل، يوم الإثنين القادم الساعة 11 مساء فقط على dmc».

زينة تكشف أسرارا عن حياتها الفنية مع إسعاد يونس

وظهرت زينة خلال برومو الحلقة، وهي تكشف أسرارا عن حياتها الفنية منذ بدايتها الفنية، كما كشفت كواليس الأغنية التي جمعتها بالفنان تامر حسني، بينما تحدثت عن تعاملها مع مخرجي الأعمال الفنية.

مشاركة زينة في مسلسل العمدة

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة زينة، تصوير مسلسلها الجديد «العمدة»، الذي يجمعها بالفنان محمد رمضان، وذلك تمهيدا لعرضه داخل السباق الرمضاني 2023، ويشاركهم البطولة مي كساب، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، وعصام السقا ومنة فضالي.