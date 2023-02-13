جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة معلم في حالة تعفن بالمنيا الجديدة

عثر الأهالي على جثة معلم متعفنة وملقاة داخل عقار بجوار مدرسة خاصة في أحد أحياء مدينة المنيا الجديدة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة متعفنة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة «محمد .خ»، 59 عاما، معلم، ملقاة داخل عمارة سكنية بجوار مدرسة خاصة في أحد أحياء مدينة المنيا الجديدة.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن جثة المعلم متعفنة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المنيا العام، حيث كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

العثور على جثة

وفي وقت سابق عثر أهالي مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتحديدا في منتصف يناير الماضي، على جثة لشخص مجهول الهوية ملقاة وسط الزراعات خلف مبنى الإصلاح الزراعي بطريق السبعين الذي يربط الزراعي مصر أسوان بقرى غروب ملوي، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وكلفت النيابة العامة مفتش الصحة والطب الشرعي بمناظرتها وتحديد سبب وكيفية حدوث الوفاة، كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.