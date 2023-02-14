شهيرة لـ إيمان الحصري: حياتي لم تتغير كثيرا بعد قرار الابتعاد عن الفن

كشفت الفنانة شهيرة سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، قائلة إن السبب في ذلك وفاة زوجها الفنان القدير محمود ياسين، متابعة: «مبقاش ليا بعد كدة مزاج، أنا بحب مهنتي وبعتز بها خاصة أنها دراستي، ومعنديش شغلانة تانية، بس أصبحت مودية أوي، ولو رجعت هيبقى فيه عندي تحفظات كتير على حاجات كتير».

أنا بيتوتية ومبحبش السهر

وأضافت شهيرة خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه بالرغم من إلحاح البعض لها مثل أصدقائها و«الفانز» الخاصين بها في الفيس بوك يرغبون في عودتها للساحة الفنية، «ده مطلب جماهيري، أنا نفسي أرجع بس مش سهلة من ناحية ألاقي موضوع مناسباً وكويس».

وأشارت إلى أن الفترة التي تركت فيها الساحة الفنية كانت أهم فترة لديها، فكانت فترة التألق والتوهج والجوائز، ولكنها احتاجت إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، متابعة: «حسيت إني مش عاملة الواجب اللي يرضي ربنا.. مش ندمانة على فترة غيابي».

قرار اعتزالي للفن كان مفاجأة لزوجي

ولفتت أن قرار ابتعادها من الفن كان مفاجئا لزوجها الفنان محمود ياسين، إذ قررت فجأة الابتعاد، موضحة أن هذا الابتعاد أحدث تغييرا في داخلها ولكن معاملتها مع المحيطين بقيت كما هي، خاصة أنها بيتوتية ولا تحب السهر من البداية، «أنا ممكن أقعد في البيت شهر ومنزلش الشارع».

وعن علاقتها بالفنانة الراحلة شادية، قالت إنها قابلتها عندما حصلت على جائزة في عيد الفن عن فيلم «المرأة المجهولة»، وهنأتها على الجائزة، ومنذ هذا الوقت زادت صداقتهما.