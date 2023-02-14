أستاذ طب نفسي: «اللي ما يحبش لمدة 3 أيام يبقى قلبه ميت»

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الحب جزء من حياة الأشخاص، ومن الغريب أن نسبة الحب والزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة والولد والبنت تزيد في وقت الحروب والزلازل، نظرا لأن الإنسان في داخله قابلية لزيادة النوع واستمراره، ولا يحب أن يموت نسله أو يندثر.

الحياة بدون حب روتينية بحتة

وأضاف «بحري»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامية عمرو خليل، أن هناك العديد من الأقوال عن الحب لكن أعظمها هي أن الشخص إذا لم يحب لمدة 3 أيام قلبه ميت، ومن ثم تكون حياته روتينية بحتة «مش عايش حياته».

وأشار إلى أن الحب يقصد به أن يشعر الشخص بالتواصل مع طرف تحتاجه ويحتاجك، فالإنسان الطبيعي يجب أن يكون لديه عقل ومشاعر بشكل متوازن، فإذا الشخص حب بدون تفكير سيقع في مشكلات كبيرة، كما أنه إذا فكر فقط لن يشعر بطعم الحياة وتبادل علاقة مع الآخرين، ومن ثم التوازن ضروري.

المشاعر جزء من الحياة

وأوضح أن الحب والمشاعر جزء مهم من حياة الأشخاص، ويجب إيجاد الفرصة لاستخدامها وإلا ستموت هذه المشاعر والتعبير عنها، والتمرين حول كيفية الارتباط بالآخرين، وتكون الصداقات والزملاء والعائلة.