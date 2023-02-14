إصابة طالب بطلق ناري على يد سائق في مشاجرة على أجرة «تاكسي» بسوهاج

نشبت مشادة كلامية بين طالب وسائق اختلفا على الأجرة، تحولت لمشاجرة أطلق على إثرها السائق النار على الشاب، ما أسفر عن إصابته في قدمه، وجرى لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارً من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد وجود مشاجرة بدائرة المركز، ووجود مصاب، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث ترافقها سيارة إسعاف لنقل المصاب.

الانتقال لموقع الحادث

وبالإنتقال تبين إصابة المدعو «محمد ا م ا» 18 عامًا، طالب بجامعة سوهاج مقيم بمركز سوهاج أثناء مشاجرة مع «أحمد، أ، أ» 35 عامًا سائق تاكسي، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتبين إصابته بطلق ناري بالقدم اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال المجني عليه اتهم السائق، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات على أجرة توصيله بالتاكسي وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقال أحمد منصور المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» إن عقوبة الضرب تصل إلى السجن 3 سنوات وعقوبة سلاح ناري دون ترخيص تصل إلى 10 سنوات وفقا لقانون العقوبات.