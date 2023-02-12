إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل بأسوان

انقلبت سيارة ربع نقل بطريق أرقين أبوسمبل في محافظة أسوان، ما نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل المركزي لإسعافهم، بعدما دفع مرفق إسعاف أسوان بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارا من مستشفى أبو سمبل المركزي، بوصول 5 أشخاص مصابين بجروح وكدمات وكسور، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل أرقين.

الإنتقال لموقع الحادث

وانتقلت على الفور وحدة بحث جنائي لمديرية أمن أسوان لموقع الحادث، فضلا عن وحدة مرور لرفع أثار الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص وانقلاب سيارة ربع نقل، أفاد سائقها «م. ع»، 20 عاما، بأن مقود السيارة انفلت بيده ولم يستطع السيطرة عليه فانقلبت على جانب الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.

إصابة عاملين بجروح بحادث تصادم بسوهاج

وفى إطار آخر، أصيب عاملين بحادث تصادم سيارتي ميكروباص في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، بعدة جروح، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.