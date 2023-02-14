سوق الدواجن يترقب الأعلاف الحكومية قبل رمضان.. و«الشعبة»: الكيلو بـ80 جنيها

تشهد سوق الدواجن في مصر، هدوءا وانخفاضا في الأسعار، بعد أيام من الإفراج عن الأعلاف من الموانئ المصرية، وتعاقد وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية، على استيراد الذرة لتوفيرها لصغار المربين.

تزايد سؤال المواطنين عن اسعار الدواجن مع اقتراب حلول شهر رمضان

تصريحات التجار وأعضاء «شعبة الثروة الداجنة» لـ«الوطن»، كشفت عن حالة من عدم اليقين الاقتصادي بشأن الأسعار في السوق، وسط آمال بمزيد من الاستقرار السعري، ومع بدء العد التنازلي لشهر رمضان، تتزايد اهتمامات المواطنين بأسعار «البروتين» بشكل عام، والدواجن التي تحظى بالطلب الأكبر بشكل خاص مقارنة بـ«اللحوم الحمراء والأسماك».

في جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر بالقاهرة، قال تجار إنّ إقبال المواطنين على شراء الدواجن مستمر طوال العام، لكنه يزداد مع اقتراب المواسم، حيث يستعد كثير من المواطنين لاستقبال شهر رمضان، بشراء الدواجن واللحوم الحمراء.

وقال الحاج كمال فرغلي، رئيس أحد المجازر في القاهرة، إنّه مع اقتراب حلول شهر رمضان، بدأ المواطنون شراء ما يحتاجونه من مستلزمات رمضان وتخزينها، وتعد الدواجن واللحوم الحمراء أبرزها، إضافة إلى أنّ الإقبال على الشراء مستمر طوال العام.

أسعار الدواجن اليوم

من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن» إنّ الدجاج الأبيض يبلغ سعره في المزرعة 72 جنيها، وتتراوح أسعاره للمستهلك بين 80 و82 جنيها، والدجاج البلدي يتجاوز سعره داخل المزرعة 80 جنيها، وتتراوح أسعاره في الاسواق بين 90 و92 جنيها.