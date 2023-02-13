قناة الحياة تستعرض نسب إنجاز مركز تأهيل قرية سند بسط في الغربية

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «تواصل العمل لإنشاء أول مركز للتأهيل الإجتماعي بقرية سند بسط التابعة لمركز زفتى»، إذ إنّ العمل بمركز التأهيل الاجتماعي بقرية سند بسط وفر 40 فرصة عمل يوميا، كما أنّ المركز يخدم 60 ألف نسمة بقرى سند بسط وكفر الجنيدي وكفر فرسيس و23 عزبة تابعة.

مقام على مساحة 1400 متر مربع

وأفاد التقرير، الذي عرضته قناة الحياة، بأن مركز التأهيل الاجتماعي مقام على مساحة 1400 متر مربع بارتفاع طابقين، كما أنّ مركز التأهيل الاجتماعي بقرية سند بسط يضم مشغل ومنطقة ألعاب وحضانة أطفال ومركز مودة وورش تدريب مهني وعيادات تنظيم الأسرة والطفولة.

14 مليون جنيه تكاليف إنشاء المركز

ووفقا لما جاء التقرير، فإن 14 مليون جنيه تكاليف إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي بقرية سند بسط، علاوة على ذلك، فإن نسبة تنفيذ العمل بمركز التأهيل الاجتماعي بقرية سند بسط بلغت 45%.