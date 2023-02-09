عرض المتهم بقتل والده طعنا في مصر القديمة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل والده طعنا بالسكين بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، بالإضافة إلى تقرير الفحص الفني الخاص بالسلاح المستخدم في الجريمة وفصيلة الدماء التي وجدت على السلاح ومدى مطابقتها لدماء المجني عليه.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالي بالعثور على مسن مقتولا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعي «ن.ف»، في العقد السابع من العمر وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بـ 3 طعنات في الصدر، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط الجاني.

ضبط المتهم

وكشفت التحريات بأن ابن المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.