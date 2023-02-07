عرض المتهم بقتل زوج شقيقته بالمطرية على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل زوج شقيقته إثر إصابته بطلق خرطوش في الرقبة بالمطرية على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة من عدمه، ومعرفة هل كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية الخاصة بملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارا من مستشفى المطرية بوصول شاب بطلق خرطوش في الرقبة ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى أسامة في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين وجود إصابة نارية بالرقبة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

التحريات

وكشفت التحريات أنَّ شقيق زوجه المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرَت قراراتها المتقدمة.