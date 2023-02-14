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زخم «الطروحات» يصعد بمؤشرات البورصة و«الثلاثيني» يتجاوز 17 ألف نقطة

كتب:

محمد الدعدع
10:26 ص | الثلاثاء 14 فبراير 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تداولات الجلسة الصباحية على ارتفاع جماعي، وحقق مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» نمواً قدره 0.22% في أول 5 دقائق من التعاملات، ليصل لمستوى 17252 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» 0.23% ليصل مستوى 2.865.27 نقطة، وسط تفاؤل بإعلان الحكومة عزمها طرح 32 شركة في البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 70» بنسبة نمو 0.24% ليصل مستوى 2.928.3 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.27%، ليصل مستوى 4.405.36 نقطة.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.