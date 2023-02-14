مدرب التحول الرقمي: الرئيس السيسي أعلن جاهزية مصر لاستقبال الاستثمارات

قال محمد جاد عبد المؤمن مدرب التحول الرقمي، إن مصطلح «حكومات المستقبل»، الذي أشير له بالمؤتمر غاية في الأهمية، وأصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، أبرزها الحروب والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمس كانت موجهة للمنطقة العربية والعالم أجمع وأفادت بجاهزية مصر للاستثمارات، وأن مصر رغم الظروف التي مرت بها منذ عام 2011 أصبحت جاهزة لاستقبال الاستثمارات والتصدي للتحديات الاقتصادية.

مصطلح الشركات المليارية

وأضاف عبد المؤمن في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن مصطلح «الشركات المليارية»، بدأ تداوله منذ عام 2013، ويشير إلى الشركات التي تعدى رأس مالها ما يقرب من مليار دولار، وبدأت الكيانات الكبرى في الصين والولايات المتحدة الأمريكية تنهض بهذا المصطلح وهذه الكيانات التجارية، والتي تجاوزت المصطلح السابق الذي كان يتداول في تسعينيات القرن الماضي وهو «الشركات متعددة الجنسيات»، أو «شركات عابرة القارات»، وأصبح العنصر الحاكم هو رأس مال هذه الشركات، دون النظر إلى جنسيتها أو مكان تواجدها.

قفز عدد الشركات المليارية لـ 1000 شركة بـ 2022

وتابع مدرب التحول الرقمي، أن أعداد الشركات المليارية أصبح يتجاوز الـ 300 شركة تقريبًا بعام 2013، ثم قفزت لتتجاوز الـ 1000 شركة عام 2022، بفضل الظروف الاضطرارية التي مر بها العالم، أبرزها جائحة كورونا والظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، إذ استحوذت بعض الشركات على نصيب كبير من التجارة العالمية، وأصبحت هذه الشركات متعددة الفروع وتتواجد في أكثر من إقليم، وبدأت بعض الدول العربية كالسعودية والإمارات العربية ترعى هذه الشركات.