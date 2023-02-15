عرض سائق دهس فتاة بمدينة السلام على الطب الشرعي.. والتحريات: لا شبهة جنائية

قررت النيابة العامة عرض سائق ميكروباص دهس فتاة أثناء عبورها الطريق في مدينة السلام وتسبب في وفاتها على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي حول أسباب وفاة المجني عليها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغ من مستشفى السلام العام بوصول فتاة جثة هامدة بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين إصابتها بنزيف خارجي بالرأس والأنف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

التحفظ على السيارة وقائدها

وكشفت تحريات المباحث بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات أنه أثناء عبوره المجني عليها الطريق دهستها السيارة، وتم التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.