مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا «أسماء»

لقيت طفلة مصرعها اليوم السبت، بينما أصيب 3 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بحري كمين قرية العقب بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

بلاغ بالحادث

تلقى مرفق إسعاف قنا من غرفة عمليات محافظة قنا اليوم السبت، بلاغا يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بحري كمين العقب في قوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص.

أسماء ضحايا ومصابي حادث قنا

وتبين بحسب إحصائية إسعاف قنا، مصرع الطفلة مليكة حسن یوسف، عامان، وإصابة والديها حسن يوسف أحمد، يبلغ من العمر 55 عامًا، وهناء عبد العاطي عبده، تبلغ من العمر 45 عامًا، ومصطفى محمد سيد، يبلغ من العمر 30 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.